Cava de' Tirreni, al liceo Genoino inizia la prima fase di "Matematica&Realtà"

Al via il prossimo giovedì, al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni guidato dalla dirigente Stefania Lombardi, alla gara individuale di modellizzazione matematica del progetto “Matematica&Realtà 2021-22”.

L'evento

L’appuntamento del 31 marzo è la prima fase della gara individuale di modellizzazione matematica, dalla quale saranno selezionati i partecipanti alla sfida nazionale che si svolgerà il 28 aprile. Il progetto è coordinato dalla docente referente Susy Sabini e dai docenti tutor Giuseppe Di Giuseppe, Monia Mantovani e Paola Santoro.

“Matematica&Realtà è inserito in un progetto di innovazione didattica che promuove l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico, come elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento - hanno spiegato i docenti del Genoino - Già da alcune settimane stiamo tenendo delle lezioni di preparazione per gli studenti del liceo, suddivisi per classi parallele. Come ogni anno, i ragazzi partecipano con entusiasmo agli incontri in cui finalmente possono applicare concretamente le conoscenze matematiche, per lo più teoriche, acquisite nelle ore curriculari; inoltre hanno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi con compagni di altre classi arricchendo le loro personali esperienze scolastiche”. Il liceo Genoino ha aderito dal 2013 al progetto “Matematica&Realtà”, promosso dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia con il patrocinio del Miur, ottenendo ogni anno risultati lusinghieri nelle varie sezioni di Gara.