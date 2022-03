Cna Salerno: pubblicato il bando per entrare nella Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare

Eì stato pubblicato sul portale sito della Regione Campania e sul sito Cna (www.cnasalerno.it) il bando per selezionare i 15 partecipanti al primo corso della scuola Scuola di Ceramica di Vietri sul Mare. L'avviso pubblico “Oggi Costruiamo il Futuro” Ceramiche Vietresi: Giovani-creatività artistica e sviluppo imprenditoriale” è rivolto a giovani dai 18 ai 34 anni (Neet) che saranno impegnati in un’attività formativa di alto profilo gestita dalla prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Napoli.Le lezioni dureranno 600 ore (5 mesi) e saranno suddivise in una parte teorica e una pratica realizzata nelle botteghe artigianali di Vietri sul Mare. Ai partecipanti sarà riconosciuta la qualifica professionale regionale di "operatore della ceramica artigianale".

Il commento

La partecipazione al corso è totalmente gratuita ed è previsto un rimborso di 500 euro (lorde).“Per la Cna di Salerno si concretizza un sogno ed un progetto portato avanti con caparbietà, tenacia e una grande sinergia istituzionale- ha dichiarato il presidente di Cna Salerno Lucio Ronca- grazie alla Regione, al Comune di Vietri sul Mare e a tutti quelli che hanno compreso il valore di formare giovani capaci di tramandare e dare un futuro alla nostra tradizione artistica artigianale. Ora sono i giovani che devono fare la loro parte ed iscriversi a questo corso che sarà sicuramente un'esperienza formativa e di vita molto significativa”.

Le informazioni

I candidati possono presentare la propria istanza mediante modalità on-line, attraverso l’applicativo informatico https://bandi.sviluppocampania. it entro e non oltre il 19 aprile 2022 ore 16. Tutte le informazio dettagliate sono consultabili nell'Avviso. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica: portalegiovani@regione. campania.it o al numero telefonico 081 23016965, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.