"Galilei - Di Palo": la presentazione del Corso per Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi meccatronici

Grande attesa, presso l'Istituto d’Istruzione Superiore Galilei - Di Palo di Salerno, per la presentazione del corso ITS per Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi meccatronici (Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanico”).

Il corso

Il corso è organizzato da ITS Antonio Bruno con la collaborazione di Confindustria Salerno e Istituto Istruzione Superiore Galilei - Di Palo e finanziato dalla Regione Campania, vedrà la partecipazione di 21 giovani diplomati che hanno superato le selezioni tenutesi negli scorsi giorni.

All’evento di apertura, previsto per lunedì 13 gennaio presso la sede del Galilei - Di Palo in via Smaldone a Salerno, interverranno: il Presidente del Gruppo Metalmeccanico, di Confindustria Salerno, Pasquale Gaito; il Presidente della Fondazione ITS “Antonio Bruno”, Giuseppe Bruno; il Dirigente dell’’IIS Galilei - Di Palo, Emiliano Barbuto; il Presidente di Unioncamere e CCIAA di Salerno, Andrea Prete, e l’Assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.