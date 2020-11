Covid-19 a Cava e Vietri: i sindaci prorogano la chiusura delle scuole

Le scuole resteranno chiuse anche a Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare. I sindaci Vincenzo Servalli e Giovanni De Simone “dopo un'attenta valutazione dei dati relativi alla diffusione dei contagi da Covid19 e la consultazione dei dirigenti scolastici per Cava de' Tirreni da parte dell'assessore all'istruzione Lorena Iuliano”, ciascuno per il proprio territorio, hanno disposto che a far data dal 24 novembre e fino al 3 dicembre, sono sospese le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0- 6 anni) ma anche dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria su tutto il territorio comunale.

I disabili

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.