Covid-19 a Eboli e Pellezzano: i sindaci prorogano la chiusura delle scuole

Dopo Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Fisciano e Siano, un altro comune della provincia di Salerno ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole, alla luce del forte aumento dei contagi da Covid-19. Questa mattina, infatti, il sindaco facente funzioni di Eboli Luca Sgroia, con un’apposita ordinanza, ha disposto di prolungare - fino al 3 Dicembre 2020 - la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole dell’infanzia. "Il provvedimento si rende necessario in relazione all’andamento della curva epidemiologica in città. La tutela della salute di tutti i nostri concittadini, soprattutto dei più piccoli, resta la nostra priorità" fanno sapere dal Comune.

L'altro comune

Intanto, il Comune di Pellezzano ha assunto l’impegno di impiegare 30 mila euro, imputando questa cifra ad un apposito capitolo di spesa del bilancio corrente, per l’esecuzione della fornitura di 30 dispositivi di sanificazione attiva per le aule scolastiche e sensore di monitoraggio del livello di anidride carbonica. I lavori, secondo quanto stabilito dall’affidamento dell’incarico alla ditta “Miele Giuseppe & Figli s.p.a.” con sede in Atripalda dovranno concludersi nel termine di 30 giorni. Il provvedimento emesso dall’Amministrazione Comune segue la valutazione posta in essere dai competenti organismi istituzionali per individuare le dotazioni più idonee per il miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti scolastici, nonché per un continuo e costante monitoraggio della stessa. Un’azione, questa, resasi necessaria dalla diffusione del Covid-19, per rendere ancora più sicuro l’imminente inizio dell’anno scolastico. In particolare, il Francesco Morra, con apposita ordinanza sindacale, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale sino al prossimo 30 novembre, ossia per tutto il periodo di efficacia dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 dicembre 2020, con eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, le quali continueranno a svolgersi in presenza, previa valutazione dell’istituto scolastico

Il sindaco Morra: