Covid-19: rinviata l'apertura delle scuole a Giffoni Sei Casali

Un altro comune della provincia di Salerno rinvia l’apertura delle scuole all’inizio del 2021. Con un’apposita ordinanza, infatti, il sindaco di Giffoni Sei Casali Francesco Munno ha disposto la “sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a martedì 5 gennaio 2021”.

La didattica in presenza

Nello stesso provvedimento, comunque, viene specificato che “restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”.