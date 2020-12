Allarme contagi anche tra bambini a Santa Marina: rinviata l'apertura delle scuole

Il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha emanato una nuova ordinanza cui si dispone la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre prossimo.

Il commento

“Considerato che nel comune di Santa Marina sono stati rilevati ulteriori casi di persone affette da Covid-19 anche tra i bambini - spiega il primo cittadino - è stato ritenuto necessario, in via precauzionale sulla base dei dati trasmessi dall’Asl, di adottare ogni provvedimento necessario a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in linea con le disposizioni e con le misure di profilassi di carattere generale, onde evitare probabili contagi nella comunità scolastica del territorio comunale. In attesa dei risultati della campagna di screening su tutti gli studenti iniziata da questo Comune e al fine di garantire un rientro sicuro a scuola, è stato ritenuto necessario prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre”.