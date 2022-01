Dad in varie classi presso il "Giovanni Paolo II-Anna Frank" di San Marzano, la sindaca: "Attacchi strumentali alla dirigente scolastica"

Attacchi sui social per la preside dell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II-Anna Frank di San Marzano sul Sarno, in merito all'attivazione della dad per alcuni alunni in quarantena: le famiglie di diversi ragazzi accuserebbero la dirigente di ledere il diritto allo studio.

La solidarietà

Arriva la solidarietà della sindaca Carmela Zuottolo: "Alla preside Emma Tortora va la mia solidarietà e quella di tutta l’amministrazione comunale. La formazione e la vicinanza agli alunni è stata sempre la prerogativa della scuola da lei retta, cercando di creare ambienti educativi accoglienti e inclusivi. La dirigente Emma Tortora ha messo in campo tutti gli strumenti utili a potenziare la linea internet per fronteggiare questo momento delicato. Molte insegnanti hanno cercato anche con i loro dispositivi personali di creare un contatto con gli alunni in quarantena. - ha specificato la prima cittadina, Carmela Zuottolo - Però dire che si è leso il diritto allo studio sembra paradossale. I problemi, se ci sono, si risolvono con il dialogo, con il confronto e nelle sedi opportune,non con polemiche sui social".