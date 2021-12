Dietrofront del Governo: si va in Dad solo se ci sono 3 contagi in aula

Dietrofront del Governo sul protocollo anti-Covid sulla Scuola: la Dad scatta nuovamente non con uno, ma con tre positivi in classe. La circolare studiata per essere più prudenti, visto il rialzo dei contagi, era stata firmata il 29 novembre, ma il giorno dopo è arrivata la frenata dI Draghi che ha anteposto la necessità di garantire la partecipazione in presenza agli alunni.

Dunque, la classe andrà in dad con tre casi, ma si mira a incrementare le attività di testing nelle scuole, per potenziare il tracciamento.