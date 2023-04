Costruire il dialogo interreligioso, la tolleranza e la solidarietà a partire dalla scuola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il giorno 5 Aprile 2023, in occasione della Santa Pasqua, presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo G. Amendola di Sarno, si è svolto un importante evento interculturale e multi-religioso. L’ esibizione di ballo di un gruppo di alunne insieme al coro degli studenti della Scuola G. Amendola, guidati rispettivamente dal prof. Vincenzo Piccolo e dalla Prof.ssa Concetta Falasca, ha introdotto, attraverso il linguaggio del corpo e del canto corale, il tema della pace, della solidarietà e della tolleranza. Successivamente, il prof. di Religione Luca Carbone, ha presentato il momento di preghiera cristiana e musulmana spiegandone il significato più profondo, ponendo l’ attenzione sul dialogo interreligioso e sulla difesa della libertà religiosa, come anche ribadito da Papa Francesco. La preghiera cristiana è stata presieduta dal parroco Don Roberto Farruggio dell’unità pastorale delle parrocchie del centro Sarno della Diocesi di Nocera Inf-Sarno. Don Roberto, nella breve omelia, seguita da tutti gli studenti in tutte le sedi, sia in presenza che tramite videoconferenza, ha specificato l’importanza del dialogo interreligioso per la costruzione della civiltà dell’amore e della fraternità universale. Il diritto alla libertá religiosa, insieme al diritto alla vita, sono i perni fondamentale per la tenuta democratica di un paese, e la Scuola, anche nella sua impostazione laica, ha il compito di favorire e promuovere il dialogo tra religioni differenti, tra credenti e non credenti, in quanto unico antidoto al pregiudizio e ai fondamentalismi. La preghiera islamica è stata guidata da tre alunni arabi dell’ Istituto Amendola di religione musulmana, che hanno messo in risalto l’importanza della conoscenza reciproca e della collaborazione per la costruzione di una società più umana, inclusiva e fraterna. Dopo gli intensi momenti di preghiera, confronto e riflessione, in cui sono intervenuti anche gli studenti presenti in auditorium, un’ alunna dell’ I.C. Amendola di religione cristiana ha donato un ramoscello d’ulivo ad una studentessa di fede islamica come simbolo di pace e dialogo tra le differenti religioni. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Esposito ha poi ringraziato i presenti ed augurato una serena Pasqua di pace e serenità a tutti gli alunni e le loro famiglie. Al termine del momento di dialogo interreligioso e di preghiera, gli alunni, coadiuvati dal delegato Prof. Luigi Astarita, hanno donato diversi cesti di alimenti di prima necessità al centro solidale della Parrocchia S. Francesco di Sarno in modo da aiutare le famiglie più in difficoltà e bisognose.