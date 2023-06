Dimensionamento scolastico in Campania: De Luca incontra sindaci e presidi

Si terrà domani 15 giugno, alle ore 10:30, presso l'Auditorium della Regione al Centro direzionale (C3) di Napoli, l'incontro tra il presidente della Campania, Vincenzo De Luca e l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, con i sindaci e i presidi della scuole, per affrontare le tematiche relative al dimensionamento scolastico.

L'accorpamento

L’accorpamento degli istituti annunciato, infatti, come è noto costerà caro alla Campania, con la perdita di circa 150 istituti autonomi entro il 2024. La Regione ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale insieme ad altre regioni come l’Emilia Romagna e la Toscana riguardo al dimensionamento delle scuole: la decisione finale spetterà al Ministero dell’Istruzione entro la fine di giugno. La maggior parte delle fusioni (70%) si concentrerà nel Mezzogiorno, in particolare Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna. La Campania sarebbe tra le regioni più colpite (146) seguita da Sicilia (109), Calabria (79), Puglia (66), Sardegna (45) e Lazio (37).