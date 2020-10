Doposcuola e postazioni per la didattica a distanza: a Ogliara nessun alunno resta solo

Non solo doposcuola, l'associazione Quartiere Ogliara capitanata da Archimede Fasano sta offrendo un supporto prezioso alle famiglie dei rioni collinari, in questo delicato momento di emergenza sanitaria. In particolare, l'associazione, presso il Centro Chiara Della Calce, in collaborazione con la cooperativa Il Sogno, sta fornendo ai bambini e ai ragazzi dispositivi informatici per seguire al meglio le videolezioni, nonchè la linea Internet, per chi non ne disponesse a casa. In sicurezza ed in totale tranquillità, dunque, il centro gestito dall'associazione accoglie i piccoli alunni consentendo loro di seguire la didattica a distanza, supportandoli, al contempo, nello svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnanti. Nessun bimbo, dunque, resta solo.

