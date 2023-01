“Dall’economia lineare all’economia circolare: il ruolo della scuola”: dibattito all'Istituto Galilei-Di Palo

Questa mattina, nell’aula blu dell’istituto G.Galilei-Di Palo, gli alunni delle terze e delle quarte hanno partecipato al convegno “Dall’economia lineare all’economia circolare: il ruolo della scuola”. L’evento è stato possibile grazie al coinvolgimento, operato del professor Luigi Pellegrino, di Legambiente e dell’area tecnica Ente d’Ambito Salerno. All’incontro, per Legambiente, era presente il dottor Michele Buonomo; altro relatore, l’ingegner Annapaola Fortunato, dirigente area tecnica Ente d’Ambito Salerno. Il convegno è stato aperto dal Dirigente scolastico, dottor professor Emiliano Barbuto, che, dopo aver indirizzato i saluti ed i ringraziamenti ai relatori e ai partecipanti, nel suo discorso introduttivo ha sottolineato la consapevolezza che l’istituto da lui guidato ha nel diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente e di conseguenza, delle persone e di come questo obiettivo sia costantemente attenzionato dall’ attività svolta, ai vari livelli, dalla scuola.

Il dibattito

L’intervento dell’ingegnere A. Fortunato è entrato nel vivo dell’argomento; sono stati difatti illustrati all’auditorio, gli obiettivi dell’Agenda 2030, ed è stato chiarito come tutti questi obiettivi, riconducano, in ultima istanza, alla necessità di arrivare ad un’economia basata sull’utilizzo e riutilizzo consapevole di ogni cosa. L’intervento ha inoltre sottolineato come l’attivazione di questo circolo virtuoso possa rivelarsi un grande investimento per il benessere economico e sociale della Campania, del sud Italia, e, come è comprensibile, di tutto il pianeta. Di elevato interesse è stato altresì l’intervento del dottor Buonomo, il quale ha puntato l’obiettivo soprattutto sulla necessità del coinvolgimento individuale nell’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente, e sulla responsabilità che grava su ognuno di noi nel gestire nel modo più intelligente le risorse del pianeta, per poter consegnare alle generazioni future la possibilità di vivere. L’efficacia della capacità comunicativa dei relatori e l’innegabile interesse suscitato dall’argomento hanno avuto una visibile riprova nell’attenzione con cui i giovani studenti del Galilei-Di Palo hanno seguito gli interventi ed hanno partecipato al dibattito con domande personali ed originali. Questa partecipazione attiva, questo coinvolgimento evidente, lascia aperta la porta della speranza nella reale capacità delle giovani generazioni di operare quella svolta nei comportamenti che, sola, può dare l’avvio al cambiamento vero.