Sicurezza stradale, al via gli incontri nelle scuole a Fisciano

Al via, a Fisciano, l'iniziativa finalizzata a far conoscere ai giovani studenti i compiti e le finalità del Corpo della Polizia Municipale e, al tempo stesso, sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale, delle norme del codice della strada, dell’educazione civica, della cura dell’ambiente passando, infine, per la tematica sempre più attuale del bullismo nelle scuole. Notevole partecipazione ed entusiasmo dei ragazzi che oltre ad aver dimostrato una grande attenzione, hanno interagito con gli agenti con curiosità, ponendo loro domande su tutti i temi trattati.

I commenti

"Ringrazio particolarmente le Dirigenti degli Istituti scolastici di Fisciano Capoluogo e Lancusi, – commenta il Comandante della Polizia Municipale, il capitano Francesco Saverio Della Bella –: è stato grazie a loro che è stato possibile realizzare questa importante iniziativa. L’educazione dei giovani e la loro sensibilizzazione alla civile convivenza, al rispetto delle norme con particolare interesse a quelle del Codice della strada sono il primo strumento di prevenzione che abbiamo a disposizione per stimolare un comportamento virtuoso da parte delle nuove generazioni". E il sindaco Vincenzo Sessa incalza: “Questi progetti rientrano tra gli obiettivi della nostra Amministrazione che, da sempre, persegue e promuove la formazione professionale e civica degli studenti e l’educazione delle future generazioni nella convinzione che la sicurezza della comunità passa anche per il rispetto delle regole. Un grazie, alle Dirigenti Scolastiche, al corpo docenti ed ai componenti della Polizia Municipale per l’instancabile lavoro profuso a sostegno della comunità", ha concluso.