Eduscopio 2021/22: i migliori licei in provincia di Salerno

La Fondazione Giovanni Agnelli ha pubblicato l'edizione 2021/22 di Eduscopio, la ricerca sui migliori istituti superiori italiani nel preparare gli studenti al lavoro o alla carriera universitaria. Importanti risultati per quanto riguarda i licei della nostra provincia, dove primeggiano il De Filippis - Galdi di Cava de' Tirreni e il Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino, rispettivamente tra i licei classici e quelli scientifici.

I podi

Dopo il De Filippisi Galdi, nella classifica dei migliori licei classici della nostra provincia si posizionano il De Sanctis ed il Tasso di Salerno mentre in quella relativa ai licei scientifici, dopo il Marone, si classificano Il Genoino di Cava de' Tirreni ed il Margherita Hack di Baronissi.

La soddisfazione del sindaco Somma

Estremamente soddisfatto del risultato il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma: "A nome mio e dell'Amministrazione Comunale desidero formulare, con orgoglio, le più vive congratulazioni alla Dirigente Scolastica, ai docenti, al personale e, naturalmente, agli alunni del Liceo Publio Virgilio Marone per il riconoscimento conseguito quale miglior Istituto Superiore della Provincia di Salerno per la formazione fornita per l'accesso all’Università. Il riconoscimento viene da Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, che confronta le qualità degli istituti superiori e che ha conferito il best ranking proprio all’indirizzo scientifico del nostro Liceo. È il segno tangibile della qualità del lavoro di tutte le parti in causa - conclude - un risultato di cui tutta la comunità deve andar fiera, consapevole di affidare il futuro dei propri figli in mani sicure".

Per tutti i risultati clicca qui>>>Eduscopio 2021/22