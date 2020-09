Università, progetti a sostegno per gli studenti che si iscrivono a lauree magistrali

L'Università di Salerno assicura ai futuri studenti e agli studenti iscritti attenzione e sostegno costanti, attraverso le politiche a favore del diritto allo studio e dell’orientamento.

Il progetto

Il progetto è stato presentato, giorni fa, alla presenza del Rettore Vincenzo Loia, della Delegata alla Comunicazione Alessandra Petrone e della Delegata all’Orientamento Ornella Malandrino, dal Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. Un aiuto concreto agli studenti che sono in procinto di iscriversi a una laurea magistrale a ciclo unico o a percorsi post-laurea. Il progetto è stato presentato dal dottore Ugo Stecchi, Responsabile Area Mercato Sud ICCREA, con il supporto dei dott. Fabio Vecchione e Domenico Sessa. La misura presentata è uno strumento proposto dalle BCC afferenti al Gruppo ICCREA su fondo della Banca Europea degli Investimenti, con la collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, per gli studenti residenti in regioni target (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia) o che si iscrivono a Università delle regioni target.

Per conoscere le informazioni utili sulla misura proposta e come richiederla consultare il sito www.studiosi.gruppoiccrea.it