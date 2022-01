Focaccia: conclusi i lavori di efficientamento energetico e sicurezza

Conclusi i lavori messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule all’Istituto Tecnico “Basilio Focaccia” di Salerno, nell’ambito di interventi finanziati dal Ministero dell’Istruzione con fondi PON FESR 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione - FESR. L’importo complessivo è di € 200.000,00. “Nello specifico al Focaccia di Salerno – ha detto il presidente Michele Strianese – i lavori riguardavano i prevalentemente il rifacimento del manto impermeabile di copertura e la sostituzione di gran parte degli infissi a battenti delle aule dell'edificio scolastico con infissi di tipo scorrevole".

I dettagli

I nuovi infissi sono dotati di cristalli resistenti agli urti e consentono, quindi, di incrementare il livello di sicurezza, nonché di utilizzare al massimo tutta la superficie disponibile delle aule, nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19. I lavori si sono conclusi entro il 2021. "Per noi - conclude Strianese - è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. E non ultimo, ogni cantiere ci consente di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori".