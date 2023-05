Fondazione Von Freymann e Polizia Stradale fanno tappa all'I.i.S. Galilei-Di Palo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Fondazione Gaia Von Freymann raggiunge ITIS Galilei – Di Palo Una mattinata intensa, quella di stamane 26 maggio 2023, e di certo speciale per l’I.I.S. Galilei Di Palo che ha visto coinvolte la Fondazione Gaia von Freymann e la Polizia Stradale in un convegno toccante. L’istituto ha confermato la continua crescita in termini di valorizzazione della cittadinanza attiva e delle responsabilità etiche e sociali, riuscendo ad affrontare in un solo incontro temi come la disabilità, la sicurezza stradale, l’uso di sostanze stupefacenti e le responsabilità personali; ma soprattutto sancendo l’inizio di una proficua collaborazione tra i diversi partecipanti all'evento. Protagonista indiscussa della giornata la commovente storia di Gaia von Freymann, una giovane travolta e uccisa da un suv lungo Corso Francia a Roma. A raccontare la sua storia Edward, papà della ragazza, che a seguito della disgrazia ha deciso di dedicarsi a pieno alla Fondazione che porta il nome di sua figlia, che offre aiuti legali e psicologici alle vittime di incidenti e organizza eventi di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e sull’inclusione dei diversamente abili nella società. Il fondatore, Edward von Freymann, già costretto in sedia a rotelle a seguito di un incidente che l’ha reso paraplegico, vuol trasmettere attraverso i suoi interventi il rispetto del codice stradale: “pensiamo sempre che certe tragedie non possano accadere a noi, ma non è affatto così. Bisogna sempre stare attenti in strada, anche se si è in totale ragione. Gaia aveva rispettato le tempistiche del semaforo, eppure attraversando sulle strisce pedonali è stata investita insieme alla sua amica del cuore Camilla da un veicolo guidato da un ragazzo in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe”. Il logo della fondazione, la farfalla colorata, rappresentava per Gaia il suo cane Maciste. La vita,un bene prezioso, e per questo da custodire, questi i dati : il 95% degli incidenti stradali potrebbero essere prevenuti se si prestasse più attenzione in strada, e il 35% degli incidenti mortali potrebbero essere evitati se si rispettassero le misure di sicurezza come la cintura o il casco. “Gli effetti di un incidente possono essere estremi, anche se la velocità del veicolo è relativamente bassa, inoltre spesso si finisce per coinvolgere persone innocenti, che stavano rispettando il codice della strada”, queste le parole di Edward. La storia toccante del fondatore ha colpito molto i ragazzi, che si sono immedesimati in lui come padre che ha perso l’uso delle gambe e la figlia in incidenti tragici ma evitabili. Per dimostrare poi gli effetti di alcool e droghe, è stato utilizzato un breve percorso stradale con particolari visori che simulano l’alterazione dovuta a uso di sostanze: molti i giovani volontari che hanno voluto cimentarsi con questi occhiali speciali che simulano lo stato di ebbrezza a circa 0,8g/l (ricordiamo che il tasso massimo permesso dal codice della strada è di 0,5g/l). Sebbene il percorso fosse basilare, molti hanno fatto fatica a percorrerlo. Possiamo solo immaginare cosa significhi guidare su una strada vera in quello stato: si è un pericolo non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Simone Battista & Daniele Viola