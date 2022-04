Regina Margherita: Strianese e De Luca visitano la scuola, 200.000 euro per recuperare 5 aule dall'ex tribunale

Il presidente Strianese visita l'Istituto Scolastico Regina Margherita di Salerno con l'onorevole Piero De Luca, il vice presidente della Provincia Giovanni Guzzo ed il consigliere provinciale delegato all'Edilizia Scolastica Martino D'Onofrio, per manifestare la nostra vicinanza alla preside Nappi, al corpo docente e non docente ed agli studenti tutti. "Abbiamo realizzato nell'edificio scolastico circa 200.000 euro di lavori per recuperare ben 5 aule dagli spazi dell'ex tribunale di Salerno messi a disposizione dal Comune. Abbiamo stanziato altri 400.000 euro per la messa in sicurezza di questo istituto, che sono in via di progettazione. Durante l'anno corrente la Provincia progetta, appalta e realizza opere di messa in sicurezza per un totale di 20 milioni di euro finanziati dal governo nazionale che riguarderanno 50 istituti scolastici di tutto il territorio provinciale", precisa il presidente della Provincia.

Parla Strianese