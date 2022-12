Nasce un'intesa tra IIS Galilei - Di Palo, Collegio dei Geometri e Gruppo Giovani ANCE Campania

Per la prima a Salerno nasce una sinergia tra l’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio (ex Geometra) dell’IIS Galilei - Di Palo, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Salerno ed il Gruppo Giovani ANCE Campania.

L'intesa

Grazie a quest'intesa i membri del Gruppo Giovani ANCE, potranno partecipare alle attività di orientamento, sia in entrata che in uscita, dell'istituto Galilei - Di Palo, garantendo la loro presenza agli Open Day del 18 dicembre ed a quelli di gennaio 2023 per comunicare e, soprattutto, sottolineare alle famiglie partecipanti, le numerose possibilità di lavoro e professionali offerte ai diplomati C.A.T.

L'incontro

Il primo incontro tra queste tre realtà si è tenuto lo scorso 8 novembre, presso la sede del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Salerno, con lo scopo di analizzare la figura professionale del geometra nel contesto attuale, con una attenta valutazione dei nuovi spazi di lavoro, delle prospettive future e dei possibili sviluppi nel mondo del lavoro e della scuola.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Collegio dei Geometri, geom. Felice Di Salvatore, i consiglieri Parisi, Morelli, Cuomo e Noschese, il presidente del Gruppo Giovani ANCE Campania, Giuseppe Santalucia, ed alcuni docenti responsabili dell’orientamento dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio dell’IIS Galilei - Di palo di Salerno, ovvero i professori Mattei, Scalese, Gasparro e Moles.

La riunione ha avuto come tema centrale l’organizzazione di iniziative ed eventi sul territorio, cittadino e provinciale, aventi come obiettivo la conoscenza della figura professionale del geometra e, soprattutto, le sue molteplici potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro sia per gli alunni delle scuole medie inferiori sia per gli studenti dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. Tutti i partecipanti hanno confermato l’opportunità del geometra di confrontarsi con il territorio, al fine di legittimarsi come figura professionale centrale sia negli interventi di ristrutturazione edilizia, nel risparmio energetico, nelle agevolazioni fiscali e nella stima dei beni immobili sia nell’attuale ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Da quella riunione è nata, quindi, la volontà comune di iniziare una collaborazione intensa e duratura che vedrà, quindi, la partecipazione congiunta delle categorie presenti sia nelle attività di orientamento in entrata, rivolte agli studenti che frequentano la terza media ed alle loro famiglie, promosse dall’Istituto Galilei-Di Palo, sia nelle attività di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) degli allievi dell’indirizzo C.A.T. (visita ai cantieri edili, studi professionali, conferenze, ecc.) tutte con lo scopo di far conoscere, sottolineare ed illustrare le molteplici prospettive lavorative della professione di Geometra.