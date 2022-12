Galieli - Di Palo: Cesareo Franco ha incontrato gli studenti dell'indirizzo "meccanica"

Questa mattina, presso l'Istituto Superiore Galileo Di Palo di Salerno, si è tenuto un seminario dell'imprenditore Cesareo Franco di Cesarmeccanice, azienda leader nel settore delle auto di lusso, finalizzato a formare gli alunni dell'indirizzo meccanica.

L'ìncontro

Createvi un sogno": è così che Franco Cesareo ha subito suscitando l'interesse dei giovani studenti del Galilei Di Palo, dimostrando con determinazione di credere fortemente nel lavoro del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) sottolineando quanto, secondo il proprietario di Cesarmeccanica, la scuola e l'Istruzione in generale dovrebbero insistere per aumentare il periodo distage di alternanza scuola lavoro presso le aziende ospitanti.

L'imprenditore, che ha suscitato molta curiosità tra glu studenti, non ha avuto alcuna difficoltà a mostrarsi disponibile per la formazione ed un'eventuale assunzione presso la sua azienda dopo aver consolidato le conoscenze e le competenze degli alunni dell'istituto salernitano. "Sfruttate la scuola": ha ribadito più volte il dottor Cesareo, puntualizzando che è la scuola stessa che fornisce strumenti per raggiungere i nostri sogni, i nostri obiettivi. In questa fase di transizione tra i motori a scoppio il processo evolutivo tendente al motore elettrico il dottore si è reso disponibile a formare insieme alla sua azienda diverse unità che, grazie alle loro competenze meccatroniche si affiancheranno alla tradizionale meccanica.

Per gli studenti dell'Istituto superiore Galilei di Palo si profila, quindi, una grande opportunità di crescita mirata per consolidamento delle competenze acquisite in classe attraverso corsi di specializzazione a per poi concludersi con un'eventuale assunzione da parte dell'azienda Cesarmeccanica. "Imparate a sognare, credete nei vostri sogni, lottate per raggiungerli": è stata l’esortazione viva e paterna ripetuta ai giovani alunni da un imprenditore che ha sottolineato quanto sia stato importante per lui il raggiungimento degli obiettivi scolastici per realizzare il suo di sogno.