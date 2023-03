Galilei-Di Palo: l'incontro per “Progettare gli spazi di una città"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Appuntamento consolidato per la Scuola, ideato per OFFRIRE UN OPPORTUNITA’ AGLI STUDENTI ORGANIZZANDO CON ESPERTI DEL SETTORE un Incontro formativo propedeutico alle attività di PCTO “Progettare gli spazi di una città, per accrescere la vivibilità e il senso civico dei cittadini” ,in raccordo tra Istituzioni e Enti di alta Formazione .

Nella giornata del 24 marzo, IL Dirigente Scolastico prof. Emiliano Barbuto, i relatori Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, Dario Vaccaro, Assessore all’urbanistica, Luigi Cimillo e Antonella Mazzeo, docenti dell’IIS GALILEI DI PALO hanno condiviso una missione sulla formazione, partendo da concetti relativi all’insegnamento trasversale di Educazione Civica, come quello della cittadinanza attiva e del coinvolgimento dei cittadini per conoscere i loro bisogni al fine di progettare una città che sia a misura d’uomo e sia vivibile, affrontando anche aspetti più tecnici che possono interessare non solo gli allievi geometri.

E’ stato più volte sottolineato il ruolo necessario del PIANO URBANISTICO COMUNALE per il rilancio ,dopo la fase di emergenza della pandemia, e l’importanza di nuove competenze da parte dei cittadini proprio grazie alla SOSTENIBILITà e la vivibilità

Dai vari interventi è emerso che la partecipazione dei cittadini è importante per agevolare le future generazioni,per sviluppare un percorso di sostegno all’economia, pur sempre accompagnata dalla promozione e sviluppo del territorio . L’Istituto “Galilei Di Palo” nel suo piccolo, ha partecipato all’incontro con l’obiettivo di contribuire alla formazione di cittadini informati , responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti della realtà territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo