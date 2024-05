Sport e giovani con Game Upi, incontro con gli alunni del "San Tommaso d'Aquino"

Si intitola “Game Upi, tutti in campo, nessuno escluso” il progetto dell’Unione delle Province d’Italia finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale per promuovere eventi di sport di comunità finalizzati a sensibilizzare i territori ad uno stile di vita sano, favorire la diffusione della partecipazione alla pratica sportiva e alle attività che sviluppano le abilità motorie attiva dei giovani con disabilità e delle loro famiglie, costruendo una società più inclusiva. "Vincere Insieme": questo il titolo dell'incontro che si terrà il 31 maggio, dalle 9 alle 11, presso il plesso di Matierno e dalle 11 alle 13, presso il plesso di Fratte, del San Tommaso d'Aquino. Un'opportunità preziosa per le giovani generazioni, nel segno dell'inclusione.