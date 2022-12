Operazione Ibis in Somalia del reggimento “Cavalleggeri Guide”(19°): l'iniziativa rievocativa in Caserma

Giornata rievocativa dell’impiego nel dicembre del 1992 del reggimento “Cavalleggeri Guide”(19°) nell’operazione Ibis in Somalia, quella di oggi,

nella caserma d’Avossa. Ideata e condotta con una stretta collaborazione tra il Comune di Salerno, le Guide e il Liceo Artistico di Salerno “Sabatini-Menna”, l'iniziativa si è aperta con l’inaugurazione di una mostra fotografica curata dal personale partecipante alla missione “Ibis” ed è continuata con una conferenza tenuta dal dottor Nicola Pedde, direttore dell’Institute for Global Studies dal titolo Conflitti, terrorismo e prospettive per la stabilità nella regione del Corno d’Africa.

Il trentennale è proseguito con la premiazione dei migliori tre elaborati raffiguranti cartoline rievocative della missione scelti tra i circa 80 prodotti dagli studenti del liceo artistico di Salerno “Sabatini-Menna". La valutazione degli elaborati è stata sancita dalla commissione esaminatrice composta dal comandante delle Guide Col. Luigi D’Altorio, dal critico d’arte dott. Ferdinando Creta, la prof.ssa Ester Andreola, la pittrice Sandra Niviano e il Maestro Giuseppe Sparla.

Alla giornata rievocativa hanno partecipato la vicesindaca di Salerno e assessora alle Pari Opportunità, la dottoressa Paky Memoli, la dirigente scolastica Renata Florimonte con una nutrita rappresentanza di docenti e studenti del Liceo Artistico, l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria che ha donato uno dei premi per i vincitori, oltre alle autorità civili e militari locali.