Da "Adotta un monumento" all'open day: l'I.C. San Tommaso d'Aquino fa volare alto i suoi alunni

Poesie, canti e balli per un open day da ricordare, quello che si è tenuto il 14 dicembre, presso la sede di Matierno dell'I.C. San Tommaso d'Aquino. Emozioni per grandi e piccini, infatti, per i laboratori organizzati dal corpo docente per valorizzare gli alunni, con tanto di augurio musicale, tra la body percussion e la marcia di Radetzky. Le classi prima e la seconda si sono cimentate nel canto, mentre la terza ha dato il via, proprio con la body percussion, ad un canto natalizio in inglese e la quarta ha illustrato i murales realizzati dagli alunni stessi nelle aule nell'ambito del laboratorio di street art.

La quinta, poi, è stata impegnata in Adotta un monumento svolto in collaborazione con la prima classe della secondaria. In particolare, gli alunni hanno accompagnato i visitatori alla scoperta del Museo Archeologico Provinciale in via San Benedetto, della Chiesa dell’Immacolata in piazza San Francesco, della chiesa di Sant’Andrea de Lavinia in vicolo Rateprandi e presso piazza Largo Campo per la fontana vanvitelliana, fino alla chiesa di Santa Lucia a via Roma. I bambini che con le insegnanti hanno approfondito lo studio dei monumenti, delle caratteristiche e della storia, hanno realizzato anche dei disegni e alcune sorprese che allieteranno le visite. Soddisfatte le famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano l'istituto comprensivo grazie all'impegno delle docenti e alla illuminata guida della dirigente scolastica, Maria Ida Chiumiento.