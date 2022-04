Nuova ala del liceo Artistico Sabatini/Menna a Salerno: l'inaugurazione

Taglio del nastro, questa mattina, per la nuova ala del liceo Artistico Sabatini/Menna a Salerno. La Provincia ha investito 200.000 euro per rendere fruibili nuovi spazi messi a disposizione dal Comune per gli studenti del prestigioso istituto artistico salernitano.

L'inaugurazione

A presiedere l'inaugurazione, insieme al presidente della Provincia, Michele Strianese, il consigliere provinciale delegato all'Edilizia Scolastica Martino D'Onofrio, accolti dalla dirigente scolastica Ester Andreola. "Stiamo lavorando sodo per ampliare gli spazi scolastici, per migliorarli e renderli più sicuri. Nei prossimi mesi partiranno lavori per 20 milioni di euro che realizzeremo su 50 istituti di tutto il territorio provinciale", ha spiegato Strianese.