Giffoni Valle Piana: inaugurato il nuovo anno scolastico

Questa mattina Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana, insieme alla consigliera con delega all'Istruzione Angela Maria Mele, hanno visitato, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, tutti i plessi presenti sul territorio salutando ed augurando un felice anno scolastico ai bambini.

I protocolli anti covid

La partenza di questo nuovo anno scolastico, come la precedente, è accompagnata dalle misure anti contagio legate all'emergenza Covid-19. Sono previsti percorsi separati, misurazione di temperatura corporea, ingresso con l’obbligo di indossare la mascherina e l’installazione di igienizzante per le mani nei vari varchi d’accesso.

Sin da oggi, le famiglie hanno potuto usufruire del servizio di trasporto scolastico gestitodall’Azienda del Cittadino Multiservice in sinergia con l’associazione di volontariato Il Gabbiano, con area di sosta ed ingressi dedicati esclusivamente agli scuolabus.

I commenti

"Riaprire le scuole è un passo importante per l’intera Città – le parole del sindaco Antonio Giuliano - L’Amministrazione Comunale si è impegnata sin dal primo momento per permettere una ripartenza in massima sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato tecnico-scientifico. Un ringraziamento speciale va all’intero comparto scolastico, dalle direttrice scolastiche, ai corpi docenti e al personale come sempre impeccabile. Infine un augurio speciale ai nostro giovani alunni, con l’auspicio di poter sfruttare ogni singolo giorno per apprendere e costruire attraverso lo studio e la conoscenza un futuro radioso".

"Finalmente vediamo la luce dopo settimane estenuanti di grande lavoro – le dichiarazioni della consigliera con delega all’Istruzione Angela Maria Mele - Ancora una volta Giffoni Valle Piana si dimostra un modello vincente per la progettualità legata al mondo della scuola, rispettando tutte le misure in ogni plesso scolastico. Tutti gli edifici sono stati oggetto di interventi, risultato di una programmazione che permetterà benessere sia agli alunni che alle famiglie. I successi di oggi sono il frutto di un lungo lavoro di progettualità iniziato nei mesi scorsi".