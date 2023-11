“Dieta Mediterranea e Turismo sostenibile": incontro al Genovesi di San Cipriano

Sono ripresi nelle scuole del Territorio picentino i seminari sulla Dieta Mediterranea -giunti al ventunesimo incontro- nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA-MED -Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in una Economia Globalizzata, organizzati dal GAL Colline Salernitane. Ad accogliere il Team del gruppo CREA MED, coordinato dal Responsabile di Cooperazione del GAL Colline Salernitane, Eligio Troisi, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino, presieduto dalla dirigente scolastica, Angela Augusto e dai primi cittadini dei due comuni picentini: Sonia Alfano, San Cipriano Picentino e da Generoso Mattia Bottiglieri, Castiglione del Genovesi.

Il tema dell’incontro: “Dieta Mediterranea e Turismo sostenibile: scenari ed opportunità di ripresa”, ha visto i ragazzi attenti e partecipativi, al punto da creare una tale sinergia con i relatori, tante sono state le domande sull’argomento, compiacendo i professori che ascoltavano con interesse i loro interventi. A fare gli onori di casa la Dirigente scolastica, Angela Augusto, la quale, nel ringraziare il GAL Colline Salernitane, per aver organizzato l’evento, ha sottolineato l’importanza di questi seminari, dichiarando: “La scuola ha il compito di educare e informare i propri alunni ad una sana e corretta alimentazione, principi fondamentali che caratterizzano la salute del singolo, per evitare disturbi che possono portare all’obesità”. Il Coordinatore Eligio Troisi, che ha moderato l’incontro, nel portare il saluto del Presidente del GAL, Antonio Giuliano, assente per impegni istituzionali, ha sottolineato il concetto di “prevenzione” con una sana e corretta alimentazione, che deve entrare nelle singole famiglie attraverso i ragazzi. Concetto condiviso e approfondito prima dalla Sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, la quale si è congratulata con il GAL per aver organizzato il seminario e poi con i ragazzi che hanno mostrato molto interesse alla relazione sulla Dieta Mediterranea. Il primo cittadino di Castiglione del Genovesi, nonché anche di cardiochirurgo, Generoso Mattia Bottiglieri, si è soffermato sui rischi che i ragazzi incorrono se non mettono in pratica una sana alimentazione, rischiando l’obesità, che ai giorni nostri resta il “male del secolo”. La relazione sulla Dieta Mediterranea è stata tenuta dalla Dott.ssa Alessandra Di Giacomo, Biologa Nutrizionista che, con le sue parole e soprattutto basandosi sulla piramide nutrizionale della Dieta Mediterranea, ha coinvolto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino, facendoli appassionare all’argomento con domande ricche di curiosità e di sani propositi, su una sana e corretta alimentazione futura.