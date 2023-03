Giornata mondiale dell'acqua: l'iniziativa del Comitato Acqua Pubblica di Nocera Inferiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il tema scelto per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Il “COMITATO ACQUA PUBBLICA DI NOCERA INFERIORE” promuove all’interno dei Comprensivi Scolastici della città, insieme con docenti, alunni/e , in tale importante giornata, la lettura di una “FAVOLA”, ritenendo che tale “mezzo” possa essere occasione per dedicare un momento di riflessione su questo tema , “ l’Acqua ”, così cruciale per le sorti dell’umanità, sugli stretti legami tra acqua – suo uso consapevole – modelli di gestione del servizio idrico e cambiamenti climatici e potrà rappresentare un tassello del percorso di consapevolezza e responsabilizzazione delle future generazioni alle quali è affidato l’arduo compito di trovare risposte ai cambiamenti climatici e alla crisi ecologica in corso che grava già pesantemente oggi sulla loro vita.