Istituto Galilei-Di Palo, attivato il “Corso di Italiano L2” per stranieri

Ancora una volta l’I.I.S. Galilei Di Palo risulta attento al concetto di inclusione scolastica. Per il secondo anno consecutivo, infatti, è stato attivato presso l’Istituto il “Corso di Italiano L2” per stranieri. Per favorire e agevolare uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti gli alunni non italofoni, il dirigente Emiliano Barbuto, avvalendosi di una docente dell’Istituto in possesso del titolo di specializzazione Ditals 2, ha attivato un corso con cadenza settimanale, per tutti gli alunni provenienti da altre realtà culturali e che quindi hanno difficoltà linguistiche al fine di velocizzare la coesione con docenti e creato un ambiente inclusivo abbellito con le bandiere della Romania, dell’Ucraina dello Sri Lanka, della Tunisia, della Georgia rispettando le nazionalità di provenienza degli alunni stranieri che spesso non vivono momenti sereni per le contingenze politiche tuttora in atto ma a cui l’istituto l’I.I.S. Galilei Di Palo cerca in ogni modo di riparare creando un clima accogliente, inclusivo e distensivo.