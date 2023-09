Istituto Giovanni XXIII: prorogati i termini per l’iscrizione ai corsi gratuiti di “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”

Prorogati i termini per l’iscrizione ai corsi gratuiti di “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” realizzati dall'Istituto Giovanni XXIII di Salerno. È ancora possibile, infatti, iscriversi ai corsi dell’Istituto Tecnico Superiore, che realizza percorsi biennali di eccellenza post-diploma nell’area delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle Imprese, per la formazione di tecnici altamente qualificati, pronti ad entrare nel mondo del lavoro.



Profilo professionale formato



Il Tecnico Superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese opera per promuovere prodotti del Made in Italy, curando la pianificazione strategica rispetto al posizionamento sui mercati internazionali e predispone il piano di marketing e comunicazione sul prodotto/servizio studiandone il posizionamento sulla base delle potenzialità e tendenze dei nuovi media digitali.



Articolazione e durata del corso



Il corso avrà una durata complessiva di 1800 ore suddivise in quattro semestri. Sono previste attività di stage per un numero non inferiore a 720 ore (40% delle ore totali). La docenza sarà affidata ad esperti di aziende del settore.



Caratteristiche dei destinatari e requisiti d’accesso



Il corso è rivolto a n. 25 allievi che, alla data di scadenza del bando, abbiano un’età ricompresa trai i 18 e i 35 anni (non compiuti) e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e frequenza di un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.



Sede dell’attività



Le attività formative si svolgeranno presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni XXI” - Via E. Moscati, 4, Salerno e presso i laboratori dei soci fondatori. Le attività di stage si svolgeranno presso le aziende socie della fondazione e altre aziende del settore.



Frequenza



L’inizio dei corsi è programmato presumibilmente per il 31/10/2023. La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore totale previsto. La partecipazione al percorso formativo è gratuita.



Modalità per l’iscrizione

La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata, esclusivamente online, attraverso la compilazione del form disponibile sul sito www.itsacademysi.it. entro le ore 13.00 del giorno 10/10/2023.



Diploma



Gli allievi che supereranno l’esame finale conseguiranno il Diploma di “Tecnico Superiore per il Marketing e l’Internazionalizzazione delle Imprese” di V livello EQF1 con allegato “Europass Supplement”.



Info

Fondazione ITS. NEWTHECSI Accademy - ITS per Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Servizi alle Imprese.

E-mail: corsi@itsacademysi.it

Sito web: www.itsacademysi.it