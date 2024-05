Le emozioni in campo nell'Aula Magna dell'Istituto Regina Margherita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ci siamo, è tutto pronto! L'evento che darà voce alle emozioni giorno 28 Maggio nell'Aula Magna dell'Istituto Regina Margherita è alle porte.

Fin da quando Goleman ha parlato di intelligenza emotiva, si è subito capito che rilevanza avessero le emozioni con il nostro "essere".

Noi adolescenti, dobbiamo "fare i conti" con il nostro mondo interiore, con le nostre emozioni, con i nostri sentimenti, con i nostri bisogni e desideri più profondi, tutti i giorni!

A volte, non è facile per noi capire cosa ci spinge verso quell'emozione e non è facile capire cosa succede nel profondo di noi stessi. Non è facile neanche capire perché ci comportiamo in un determinato modo. Ansie, inquietudini, paure, sono le nostre compagne;la paura di non essere all'altezza delle situazioni, per esempio, ci porta a provare rabbia e frustrazione.

Con il Laboratorio Emozionale, abbiamo imparato a capire cosa si "agita" in noi e soprattutto abbiamo imparato ad affrontare in maniera più adeguata alcune situazioni.

Il Convegno che a breve, ci vedrá protagonisti nella discussione di questi temi , non è altro che l'atto conclusivo di un percorso durato tutto l'anno, che ci ha visto prima leggere ed analizzare brani scelti in merito alle emozioni, per poi discuterne, rimaneggiarli e rielaborarli. Abbiamo partecipato a discussioni, in piccolo e grande gruppo e tanto altro .

Abbiamo poi approfondito i temi con studi e ricerche, ed infine siamo giunti alla produzione propria realizzando anche in piena autonomia , la sceneggiatura di vere e proprie drammatizzazioni emozionali, e di tutto ciò che "metteremo in campo" giorno 28 presso il nostro Istituto.

L'evento ha come sottotitolo "alla scoperta delle emozioni" , perché a volte queste possono essere davvero dei misteri, e scoprirne i segreti per noi è stato un viaggio interiore al quale vogliamo farvi partecipare. Queste le emozioni emerse dalle interviste, ascoltando gli studenti e le studentesse di IVA, IVB e IVH del nostro Istituto. Per l'occasione la IIH, ha stilato un "vademecum della paura" che tutti siamo curiosi di vedere.

Non vediamo l'ora di assistere all'evento.

La Redazione Giornalistica di III D