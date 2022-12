“Le vie dell’Acqua”: al via la seconda edizione del progetto di educazione ambientale per le scuole

Sistemi Salerno, in collaborazione con il Comune, ha dato il via oggi alle visite della seconda edizione del progetto di educazione ambientale “Le vie dell’Acqua”, rivolto alle ultime classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado salernitane. La seconda edizione del progetto di educazione ambientale “Le Vie dell’Acqua” intende attivare una campagna informativa finalizzata ad una corretta gestione della risorsa “acqua” da parte dei cittadini/utenti, promuovendo comportamenti responsabili ed ecosostenibili nella vita di tutti i giorni (risparmio idrico, contenimento degli sprechi e tutela ambientale), proprio a partire dai ragazzi e dai loro nuclei familiari. Il progetto, ad adesione volontaria, consente agli studenti delle classi quinte della scuola primaria di visitare i serbatoi di Monticelli e di capire concretamente quali sono le opere e le attività necessarie per portare l'acqua dalla natura (ciclo naturale) sino al rubinetto di casa (ciclo antropico).

I dettagli

Gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di I grado, invece, avranno accesso all’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’aerea salernitana di viale A. De Luca, presso il quale potranno comprendere come l'acqua reflua venga raccolta e convogliata ad un impianto di depurazione che ne elimini tutte le sostanze inquinanti, al fine di poter essere poi scaricata in un corpo ricettore (nel nostro caso, prima il fiume e dopo poche centinaia di metri il mare), rispettando i limiti di legge e non producendo così danni all'ambiente. Durante la visita al depuratore, gli studenti avranno inoltre la possibilità di visionare il sistema di telecontrollo che consente di verificare l'operatività e impartire comandi a tutti i macchinari del depuratore e delle stazioni di pompaggio che si trovano sui lungomari di Salerno e di Pontecagnano. Grazie a tale sistema, si garantisce 24 ore su 24 il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo. A corredo del progetto, anche quest’anno Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ha lanciato un concorso a premi dal titolo "Occhio all’Acqua", dedicato a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. Il concorso prevede la realizzazione, da parte di ogni classe, di materiali - quali disegni, immagini, foto - inerenti il risparmio idrico.