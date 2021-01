Coordinamento Scuole aperte Salerno e provincia: lezione di grammatica in piazza

Si terrà giovedì 21 gennaio dalle ore 11 alle ore 13 in piazza Abate Conforti, una lezione in piazza a cura di una delle docenti del Coordinamento Scuole aperte Salerno e provincia. Sono invitati genitori e bambini delle ultime due classi della primaria e della secondaria di primo grado.

L'ennesima iniziativa è organizzata per continuare a ricordare all'opinione pubblica che la Scuola è a Scuola e che tanti bambini e ragazzi campani devono tornare in classe con tutte le precauzioni anti covid adottate nel resto d'Italia per i loro coetanei, prima che i danni sociali e psicologici irreparabili aumentino. Ovviamente sarà garantito a tutti i presenti il distanziamento con mascherina.