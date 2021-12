Libriamoci: l'I.C. di Casal Velino incontra la scrittrice salernitana Antonella Casaburi

Torna anche quest'anno Libriamoci, l'iniziativa nazionale dedicato alla promozione della lettura nelle scuole con lo scopo di accendere negli studenti l'amore per il libri e per la lettura. Proprio in quest'occasione, gli alunni della scuola secondaria di Casal Velino hanno dialogato con la docente e scrittrice Antonella Casaburi.

L'incontro

Gli studenti hanno ascoltato la scrittrice leggere brani tratti dal suo libro Mirari, romanzo finito su Millionaire, esposto al Salone Internazionale del Libro di Torino, e che dal 4 all'8 dicembre sarà presente alla Fiera del Libro di Roma. Ambientato nel salernitano, Mirari è la storia di un viaggio in treno, dell'incontro di sei sconosciuti passeggeri, e dell'imprevedibilità della vita, capace di sconvolgere ogni piano prestabilito. "Iniziative come Libriamoci - commentano dall'Istituto Comprensivo - dimostrano quanto importante sia, per sviluppare nei giovani l'amore per la lettura, creare occasioni di incontro con gli scrittori e regalare libri".