Il liceo Alfano I sottoscrive un patto di continuità: nasce lo sportello informativo sul consumo etico

Il Ministero delle PMI, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Invitalia, ha promosso il progetto “Sapere (e) Consumare”. Il Liceo Alfano I di Salerno è risultato vincitore con un lavoro, svoltosi da gennaio, che ha affrontato le tematiche relative ai diritti dei consumatori e all’educazione finanziaria, correlate a un consumo etico ed a un risparmio consapevole per coniugare a esso benessere fisico e sostenibilità.

Il percorso ha coinvolto cinque classi quarte del liceo salernitano, le quali hanno seguito una prima fase teorica, per poi realizzare attività laboratoriali, approfondendo i temi grazie al supporto dei docenti coinvolti e dei partner esterni: il Dottor Giulio Pennisi Dottore Commercialista e Revisore Legale Founder Pennisi & Partners, il Professore Enrico Marchetti, Presidente del Codacons Campania e Mauro Mondelli della Cooperativa Caracol di Salerno.

La presentazione

Giovedì 25 maggio 2023, alle 10, presso l’Aula Magna del Liceo Alfano I gli stessi interverranno in occasione di una conferenza stampa di chiusura del progetto con la presentazione delle attività svolte dalle classi coinvolte e la sottoscrizione di un patto di comunità, con cui, si realizzerà, sperimentalmente per un anno, uno sportello informativo sul consumo etico e consapevole, a partire dalla lettura delle etichette dei prodotti che acquistiamo, fino ad arrivare alla conoscenza delle dinamiche finanziarie e della contraffazione, rivolto sia agli studenti della scuola che agli utenti esterni, con cadenza mensile, grazie al supporto del Codacons di Salerno. Su richiesta si fornirà assistenza ai consumatori.