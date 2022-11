Eduscopio 2022, “A. Gallotta” di Eboli è il miglior liceo scientifico

Il liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli è il miglior liceo scientifico di Salerno e provincia: è quanto emerso dal report di Eduscopio 2022, reso noto ieri. Il risultato premia il lavoro della dirigente scolastica Anna Gina Mupo, dei docenti, degli studenti e tutta la comunità educante. La scuola è frequentata da un elevato numero di studenti in parte ebolitani e in parte provenienti da Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Campagna, Castelcivita, Colliano, Controne, Contursi Terme, Cuccaro Vetere, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Postiglione, Salerno, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Valva e Vibonati.

Lo studio di Eduscopio è il risultato di un lavoro di ricostruzione delle carriere universitarie partendo dall’analisi della banca dati dell’ANSU, l’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari del Ministero dell’Istruzione, contenitore unico dei dati delle segreterie di tutti gli atenei italiani.

La ricerca ha classificato le scuole che formano meglio agli studi universitari e al lavoro, nel caso del liceo scientifico soffermandosi solo sulla preparazione agli studi universitari. Il 90% degli studenti prevenienti dal Liceo Scientifico “A. Gallotta” di Eboli si laurea nei tempi previsti e con il massimo dei voti. Entusiasta la dirigente Anna Gina Mupo: “Crediamo in una scuola aperta che vive le collaborazioni con le Università, le associazioni umanitarie e le aziende importanti come vere ed autentiche opportunità formative e che, unitamente ad una didattica che sposa l’innovazione alla tradizione, realizza un Pecup - profilo educativo, culturale e professionale - responsabile, attento alle caratteristiche e al successo formativo di tutti e di ciascuno. Il nostro progetto punta ad un curriculum dello studente nell’accezione della narrazione del sé che, secondo un concetto di aristotelica memoria equivale a sono quello che faccio. Concetto ispirato dalla prospettiva di rendere gli studenti pronti a fare le scelte importanti nel rispetto dei loro talenti e in sintonia con le proprie caratteristiche. Da qui il successo formativo registrato da Eduscopio. Nessuna formula magica per risultati già anticipati da Invalsi che fondano la loro ragion d’essere sul lavoro certosino e quotidiano di tanti docenti che interpretano il proprio ruolo con responsabilità, entusiasmo, abnegazione e determinazione". Il liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli rimane aperto per l’intera giornata, cinque giorni su sei, per attività dedicate ai propri studenti e volte al potenziamento e all’arricchimento. In particolare sono attivi laboratori finalizzati alle certificazioni linguistiche, i laboratori di comunicazione Radio Gallotta e Teatro, il corso di 120 ore Biomedical destinato a studenti interessati alle professioni medico-sanitarie, gli sportelli didattici di arricchimento e potenziamento delle discipline curriculari di italiano, latino, matematica, fisica, chimica, i laboratori di preparazione alle olimpiadi di fisica, matematica e filosofia.