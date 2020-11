Progetto Eduscopio: il sindaco Francese si congratula con il Liceo Enrico Medi

Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia, si è congratulata con il liceo scientifico Enrico Medi che si è classificato al primo posto tra le scuole di indirizzo linguistico comprese in un raggio di 30 chilometri da Battipaglia, all’interno di una speciale classifica redatta nell’ambito del progetto Eduscopio, ideato dalla Fondazione Giovanni Agnelli. "Complimenti al Liceo e, ovviamente, alla dirigente Silvana Rocco, agli insegnanti, agli alunni e a tutto il personale": ha scritto la Francese sui suoi canali social.

Il progetto

"In particolare - spiega il sindaco - siffatto progetto mira a valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, quali i risultati degli universitari e lavorativi per i diplomati, al fine di trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole ove gli stessi provengono. In sintesi, Eduscopio si avvale di dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai ministeri competenti; al fine di ciò, le scuole vengono ordinate in base all’indice FGA, ovverosia l’indicatore che tiene conto sia della bravura (media) che della rapidità degli studenti nel superare gli esami (i c.d. crediti). Ebbene - continua la Francese - entrando nel dettaglio di questa speciale classifica che comprende le scuole di indirizzo Linguistico in un raggio di 30 chilometri da Battipaglia, come anzidetto, il Liceo Enrico Medi di Battipaglia si classifica al primo posto con un indice FGA pari a 70.04! Al riguardo, notevoli appaiono anche altri due dati quali, ad esempio, la media dei voti degli studenti universitari (27.34) nonché la percentuale dei diplomati in regola (77.3%)".

"Ma vi è di più! - incalza il sindaco - Il predetto Liceo conquista la prima posizione anche nella classifica riservata agli istituti con indirizzo Scientifico nell’ambito di un raggio di 20 chilometri dalla nostra città. Anche in questa circostanza l’indice FGA supera il 70% (70.79%) con una media dei voti unversitari di poco sopra il 26% (26.39%) e con il 66% dei diplomati in regola. Appena un gradino sotto, invece, il Liceo Scientifico Medi si posiziona nella classifica delle scuole con indirizzo Scientifico - Scienze applicate in un raggio di 30 chilometri da Battipaglia, dietro soltanto all’Istituto Andrea Giordano di Cava De’ Tirreni".