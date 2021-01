Le panchine come banchi e la piazza come aula: DAD all'aperto per gli studenti del Tasso

Se le aule delle scuole superiori restano ancora chiuse, le piazze sono aperte e "frequentabili", seppur nel rispetto delle distanze e dell'uso dei dispositivi di protezione. Così, gli studenti del liceo Tasso stamattina si sono collegati on-line per la didattica a distanza, sì, ma da piazza San Francesco, dove, insieme, hanno seguito le lezioni, all'aperto.

Sulle transenne presenti in piazza, striscioni e manifesti per chiedere il ritorno in classe il prima possibile. Curiosità tra i passanti.