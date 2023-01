I Maestri del Lavoro incontrano gli alunni del Galilei-Di Palo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nell’ambito del progetto nazionale “Insieme con la coscienza del futuro” i Maestri del Lavoro e gli Amici MdL del Consolato Provinciale di Salerno, hanno incontrato stamane alcuni alunni dell’Istituto Istruzione Superiore Galilei-Di Palo di Salerno; oltre 60 studenti delle classi quinte sez. A, B e G, sul primo dei 7 argomenti previsti: “Sicurezza nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di Lavoro”.



In apertura il Dirigente Scolastico prof. Emiliano Barbuto e il Segretario MdL Costantino Piccolella hanno salutato i partecipanti convenuti nell’aula multimediale “Romano”, presentando l’intero progetto e in particolare le sue finalità educative e didattiche, nel rapporto Scuola-Lavoro.



Poi il Maestro del Lavoro Giuseppe Nappo, e gli Amici MdL Vincenzo Sica e Mario Moscato hanno presentato le slides sugli argomenti relativi alla sicurezza, commentandole e coinvolgendo gli alunni, che hanno mostrato vivo interesse per gli argomenti trattati, sollecitando i relatori con domande pertinenti, per chiarire e approfondire alcuni aspetti.



Al termine dell’incontro, tutti si sono dati appuntamento per il secondo incontro che avrà luogo mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 9,00 c/o l’IIS Galilei-Di Palo sul tema: “Storia del Territorio, conoscere e tutelare”.