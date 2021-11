Innovazione nell’insegnamento della matematica delle scuole: il progetto della Fondazione "Luigi Gaeta"

Un percorso della durata di tre anni rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e finalizzato all’innovazione dell’insegnamento della matematica delle scuole di ogni ordine e grado in onore del professore Luigi Gaeta, già stimato docente di matematica nonché convinto meridionalista: questo è il progetto promosso dalla Fondazione Luigi Gaeta – Centro Studi Carlo Levi e riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali.

Il progetto

Il progetto, promosso e coordinato dal professor Domenico Cariello, membro del Comitato Scientifico della Fondazione di cui è responsabile scuola, si attuerà in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia nell’ambito del ventennale progetto nazionale Matematica&Realtà ideato e coordinato dai docenti Anna Salvadori e Primo Brandi che saranno anche i formatori/coordinatori del corso di formazione per i docenti di matematica di 13 Istituti di varie regioni italiane che è iniziato in modalità blended il 23 novembre 2021.

L’obiettivo è quello di sviluppare le competenze matematiche degli studenti necessarie alla scoperta delle relazioni tra la matematica con il mondo reale, le capacità di cooperazione e collaborazione per migliorare le capacità di apprendimento attivo e creativo, stimolare l’impegno e la partecipazione degli alunni ad una o più gare nazionali di comprovata efficacia, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e gestite dal DMI dell’Università di Perugia nell’ambito del Progetto M&R.

Per l’attuazione del progetto sono previste 3 fasi: