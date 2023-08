Mensa scolastica a Salerno, partono le iscrizioni online: ecco la procedura

Il Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2023/2024 sarà attivo dal 18 settembre. A partire da oggi, lunedì 28 agosto, è possibile - attraverso il nuovo Portale Iscrizioni Online - effettuare per i propri figli l’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2023/2024. L’accesso al portale dovrà essere effettuato accedendo al seguente link: https://www3.itcloudweb.com/s alernoportalegen

La procedura da seguire

Le informazioni utili per l’iscrizione, l’effettuazione dei pagamenti, la prenotazione o la disdetta dei pasti, la costante verifica di tutti gli aspetti relativi al servizio, l’identificazione e l’utilizzo dei canali di comunicazione con l’Ente, sono contenute nelle modalità di iscrizione e nel manuale di utilizzo, visionabile e scaricabile attraverso medesimo link alla sezione “News”, ma anche sul sito istituzionale del Comune, secondo la procedura di seguito indicata: Aree Tematiche, Scuola e Istruzione, Refezione Scolastica .

In via del tutto eccezionale, gli utenti che necessitano di assistenza nella fase di avvio del nuovo programma, potranno effettuare l’iscrizione presso gli Uffici del Settore Istruzione e Formazione – Via Giacomo Costa n. 2 nei seguenti giorni ed orari: Martedì e Giovedì ore 9.00/12.00 – 15.30/16.30. Per questo sarà necessario prenotarsi telefonando ai seguenti numeri: 089/667313 – 089/667316 - 089/667322 – 089/665140. Gli utenti interessati dovranno presentare le istanze in tempo utile, onde consentire all’ufficio preposto di espletare in tempo utile tutti gli adempimenti finalizzati all’attivazione del servizio. A partire dal 1 gennaio 2024 l’accesso al Portale Genitori e all’app “ComunicApp” per tutte le operazioni connesse al Servizio di Refezione Scolastica (iscrizioni, prenotazione e disdetta pasti, richiesta pasto in bianco etc.) sarà consentito esclusivamente con l’utilizzo dello SPID o con la CIE.