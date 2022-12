Centola: al via a gennaio le attività del micronido comunale

Annunciate le iscrizioni al micronido comunale di Centola: a partire da gennaio 2023, il servizio sarà attivo alla frazione Foria. Il micronido è una struttura educativa dedicata ai bambini dai 12 ai 36 mesi, che offrirà un servizio di assistenza e cura dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 12:30. Dato il numero limitato di posti disponibili, il Comune ha stabilito delle condizioni giudicate prioritarie per l'iscrizione, in base all'ISEE familiare e ad altri fattori indicati nell'avviso pubblico.

Le informazioni

Per iscrivere i propri bambini, è possibile scaricare il modello di domanda dal sito del Comune o dalla sua pagina Facebook ufficiale, oppure ritirarlo presso lo sportello dedicato alla sede comunale a Centola capoluogo. L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 12 del 2 gennaio. L'amministrazione comunale ha sottolineato che l'apertura del micronido è solo il primo passo di un programma più ampio di politiche sociali a favore delle famiglie e quindi anche della natalità. Tutti gli assessori e i consiglieri delegati stanno lavorando con forza per attuare sempre più misure a sostegno delle famiglie del territorio.