Nocera Superiore: countdown per l’edizione 2024 delle Mini Olimpiadi del Primo Circolo Didattico

Countdown per l’edizione 2024 delle Mini Olimpiadi del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore. Giovedì 16 maggio prossimo, a partire dalle ore 10.00 nell’Aula Magna del plesso “Luigi Settembrini” (fraz. San Clemente) si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento. La kermesse, giunta alla sua quinta edizione, vedrà la partecipazione degli alunni del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore, con la consueta competizione fra i tre plessi: la squadra verde del plesso “Settembrini”, la squadra bianca del plesso “Masih” di Pareti Pucciano e la squadra rossa del plesso “Addatis” di Portaromana.

La manifestazione, che gode del patrocinio delle amministrazioni comunali di Nocera Superiore e Nocera Inferiore, vede come di consueto la partnership di numerose associazioni sportive che operano nelle due Nocera, a Mercato San Severino e a Salerno. Diverse infatti le location tra le quali si snoderà l’edizione 2024 delle Mini Olimpiadi. Giovedì, in occasione della conferenza stampa di presentazione, partirà dal plesso “Settembrini” la fiaccola olimpica condotta dalla pluridecorata marciatrice Anna Savarese, prima tedofora di questa edizione. La torcia proseguirà in seguito per i vari campi di gara, arrivando il 21 maggio prossimo anche allo stadio “Vestuti” di Salerno in occasione dell’evento “Il testimone di Roberto” organizzato dall’associazione “Autismo ogni giorno”, con cui il Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore ha rinnovato anche quest’anno la sua partnership. Il conto alla rovescia è scattato. Le Mini Olimpiadi del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore stanno tornando!