Montano Antilia, via al bando per l'acquisto di libri per gli studenti distinti per merito

E' stato pubblicato il bando dal Comune di Montano Antilia per l'assegnazione di sei bonus ad altrettanti studenti per l'acquisto di libri. Ad annunciarlo il sindaco Luciano Trivelli.

I dettagli

Si tratta di 3 bonus da 50 euro cadauno per gli studenti residenti che si sono distinti per merito licenziati dalla scuola secondaria di I grado (scuole medie) per un totale di 150 euro; altri 3 bonus per l'acquisto libri da 100 euro cadauno per gli studenti residenti diplomati della scuola secondaria di II grado (scuole superiori) che si sono distinti per merito: il totale è di 300 euro.