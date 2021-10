Polizia incontra gli studenti a Montecorvino Pugliano: il tema la sicurezza online

Digitale e informatica nel mondo, questi i temi della Giornata Mondiale degli Insegnanti, che si è celebrata martedì scorso, in concomitanza della Festa dei Nonni. La Polizia di Stato ha infatti incontrato gli alunni delle classi IV e V dell’ IC Montecorvino Pugliano “Santa Tecla” e “Capoluogo” di Pugliano. Alla presenza del Dirigente Scolastico Maria Rosaria Mirra, dell’assessore Grazia dello Stritto e della docente Angela Marino responsabile di plesso il workshop sul tema della sicurezza online nelle scuole elementari sul territorio nazionale si è tenuto nell’aula magna dell’IC. di Pugliano.

L'incontro

Gli operatori della Polizia Postale hanno inoltre consegnato ai discenti un libro realizzato dalla Polizia di Stato “Interland: avventure digitali – in viaggio col nonno alla scoperta del Web”. Il volume, dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per aiutarli ad affrontare insieme i temi della sicurezza del web. L’obiettivo di questa attività è insegnare ai bambini e ai nonni che sono da sempre un grande supporto alle famiglie con genitori che lavorano, sempre più precoci nell’utilizzo dei device, in special modo durante il periodo Covid-19 nell’utilizzo della didattica a distanza (dad) costretti a periodi di estrema solitudine. Sono stati trattati argomenti tra community online senza correre rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé e per gli altri. Numerose le domande dei bambini e dei nonni presenti in merito alla argomento, tutti curiosi di portare a casa qualche informazione in più per tutelare in famiglia sul vasto e sconosciuto argomento che ormai è parte integrante della quotidianità di ognuno di noi.