Voucher nidi: il gruppo Radici di Bracigliano invita le famiglie a richiedere il servizio

Il Gruppo di opposizione di Bracigliano “Radici”, guidato da Franco Angrisani e composto dall’ex sindaco Antonio Rescigno e dagli ex assessori Anna Campanella e Domenico Moccia ricorda che a partire da oggi 12 ottobre 2022 sarà possibile presentare le domande per la richiesta del voucher nidi attraverso il servizio digitale raggiungibile al seguente link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/VoucherAsili

I dettagli

Attraverso questo servizio digitale, le famiglie residenti in Campania, con requisiti ISEE per l’abbattimento della retta, possono trasmettere a Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie - le domande per ricevere il voucher (contributo economico) per il pagamento di rette relative alla frequenza, per l’anno educativo 2022/2023, di asili nido campani, pubblici e privati autorizzati/accreditati, da parte dei figli (nati, adottati o presi in affidamento) con età da zero a trentasei mesi (0-36 mesi) Il termine per la presentazione delle domande è il 30/11/2022. Un servizio sociale necessario, soprattutto in un periodo di grave crisi economica come quello che stanno attraversando numerose famiglie, che pone particolare attenzione nei confronti delle fasce deboli della società e che ha ricevuto grande apprezzamento da parte del gruppo “Radici”, i cui esponenti sottolineano l’importanza di realizzare interventi di questa natura finalizzati al benessere collettivo e al contrasto di ogni forma di disagio.