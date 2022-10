Tour dell'isola ecologica a Nocera Inferiore per le scuole

Da oggi e fino al 23 novembre un’isola ecologica itinerante sarà ospitata dagli Istituti comprensivi della città di Nocera Inferiore per sensibilizzare gli studenti ad una corretta raccolta differenziata. Cominciare dai più piccoli è l’intuizione dell’amministrazione comunale per migliorare l’intero ciclo di vita dei rifiuti.

I dettagli

"Stiamo mettendo in campo - dice il sindaco Paolo De Maio - tutte le nostre energie perché Nocera sia una città pulita e attenta all’ambiente. L’obiettivo è chiaro, l’approccio è multilaterale. Non possiamo pensare di migliorare soltanto il servizio della società in house senza l’impegno dei cittadini. L’impegno nasce dalla conoscenza e quella si alimenta a scuola. Crediamo nel progetto del tour dell’isola ecologica per gli Istituti comprensivi, è per questo che ringrazio i consigli comunali per l’impegno"