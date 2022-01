"Telefisco", l'evento di Confindustria: c'è anche il Liceo Classico di Nocera Inferiore

Giovedì 27 gennaio gli alunni della V A AFM dell’I.I.S. “G.B. Vico” di Nocera Inferiore, diretto dal Dirigente scolastico, Lucia Federico, hanno partecipato ad un interessante convegno “Telefisco” organizzato dal “Sole 24 ore” presso il San Severino Hotel di Mercato San Severino

L'incontro

“Telefisco 2022” è un evento organizzato dal quotidiano di Confindustria per approfondire le novità fiscali in collaborazione con Ordini professionali, Banche, Scuole, Associazioni di categoria. Ancora una volta l’I.I.S. “G.B. Vico” apre le sue porte alle novità normative e lavorative e mostra attenzione alla formazione dei futuri professionisti dell’economia. Gli allievi partecipanti al convegno sono iscritti al quinto anno dell’Istituto Tecnico Economico (ex Pucci) e sicuramente potranno utilizzare questa prestigiosa esperienza per il percorso di apprendimento verso l’Esame di Stato e per il proprio orientamento professionale futuro. All’I.I.S.”G.B. Vico” è molto vasta l’offerta formativa e ai Licei Classico e Linguistico si affianca l’Ite con gli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e Turistico. In un territorio, quale l’agro-nocerino-sarnese, ricco di presenze imprenditoriali, l’Ite si offre come un’importante opportunità di studio e formazione per il futuro.