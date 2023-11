“La notte dei Licei Artistici della Campania”: il programma all'Artistico Sabatini - Menna

Al via la 1° edizione de “La notte dei Licei Artistici della Campania”, iniziativa promossa dalla Rete dei Licei Artistici della nostra regione allo scopo di creare un’occasione unica per celebrare l’arte, la creatività e il talento. A partire dalle ore 18 di venerdì 1 Dicembre 2023, lo storico Liceo Artistico Sabatini - Menna di Salerno ha previsto una programmazione articolata nelle due sedi, di Via G. Grimaldi e di Via Pietro da Acerno, ricca di happening, mostre e spettacoli. “Sarà un’opportunità straordinaria per i nostri giovani creativi- ha detto il dirigente Scolastico, Renata Florimonte- per coinvolgere i visitatori attraverso i molteplici linguaggi dell’arte, in linea con i sei indirizzi di studio, che connotano l’offerta formativa del nostro Istituto: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e Multimediale, Design -curvatura Ceramica, Grafica, Scenografia, cui si aggiunge il nuovo ed innovativo corso di studi di Sperimentale Teatro (D.M. 540/2019)”.

Presso la Sede di Via G. Grimaldi, l’evento si concluderà con il Concerto del CoroPop di Salerno diretto dal maestro Ciro Caravano, in ricordo di Chiara Pepe, eclettica artista salernitana scomparsa prematuramente nel 2021ed ex allieva dell’Istituto dove si è diplomata nell’a.s. 2007-2008.

Curiosità

A Chiara Pepe sono intitolate le tre borse di studio che saranno erogate a tre studenti delle classi terze del Liceo, a seguito della raccolta fondi promossa dall’ Associazione culturale “Astronomia Corale”, nell’ambito della II edizione della Rassegna corale a lei dedicata.